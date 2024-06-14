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Дональд Трамп зробив резонансну заяву про припинення війни в Україні

14 червня 2024 14:45
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Степан Гафтко
редактор
Трамп заявив, що може зупинити війну в Україні
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Дональд Трамп заявив, що у разі, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах  Америки, він зможе зупинити війну в Україні. Політик наголосив, що він зробить це ще до офіційного вступу на пост глави держави.

Про це колишній лідер США заявив під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 14 червня. 

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Заява Трампа щодо припинення війни в Україні

Спілкуючись із журналістами, кандидат в президенти США Трамп заявив, що він знає як зупинитии війну в Україні. Він зазначив, що у спілкуванні із дагестанський бійцем ММА Хабібом Нурмагомедовим пообіцяв спортсмену, що зможе зупинити кровопролиття.

Експрезидент США заявив, що Хабіб добре знайомий із російським диктатором Володимиром Путіним і що він надіється на те, що саме Трамп стане президентом США, бо тільки він може зупинити війну.

Трамп підкреслив, що він достатньо різко спілкувався з Путіним та стверджував, що він припинить війну у разі свого виграшу на виборах, ще до того, як офіційно займе пост президента США. 

Нагадаємо, раніше Трамп вже робив схожі заяви та закликав Україну віддати окуповані території Росії, щоб зупинити війну. На це негативно відреагував Президент Украхни Володимир Зеленський. 

Вибори у США заплановані на 5 листопада, згідно з новим опитуванням CBS, Президент США Джо Байден випереджає колишнього главу держави Дональда Трампа у ключових штатах.

Україна
Дональд Трамп
війна в Україні
США
Джо Байден
вибори

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