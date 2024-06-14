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Дональд Трамп сделал резонансное заявление о прекращении войны в Украине

14 июня 2024 14:45
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Трамп заявил, что может остановить войну в Украине
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Дональд Трамп заявил, что в случае если он выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, он сможет остановить войну в Украине. Политик подчеркнул, что он сделает это еще до официального вступления в должность главы государства.

Об этом бывший лидер США заявил во время общения с журналистами в п'ятницу, 14 июня.

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Заявление Трампа о прекращении войны в Украине

Общаясь с журналистами, кандидат в президенты США Трамп заявил, что он знает, как остановить войну в Украине. Он отметил, что в общении с дагестанским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым пообещал спортсмену, что сможет остановить кровопролитие.

Экспрезидент США заявил, что Хабиб хорошо знаком с российским диктатором Владимиром Путиным и что он надеется, что именно Трамп станет президентом США, потому что только он может остановить войну.

Трамп подчеркнул, что он достаточно резко общался с Путиным и утверждал, что он прекратит войну в случае своего выигрыша на выборах еще до того, как официально займет пост президента США.

Напомним, ранее Трамп уже делал похожие заявления и призвал Украину отдать оккупированные территории России, чтобы остановить войну. На это негативно отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Выборы в США запланированы на 5 ноября, согласно новому опросу CBS, президент США Джо Байден опережает бывшего главу государства Дональда Трампа в ключевых штатах.

Украина
Дональд Трамп
война в Украине
США
Джо Байден
выборы

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