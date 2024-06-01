Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наміри кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам Російській Федерації може бути для позиції Штатів на світовій арені.

Про це Зеленський сказав під час його інтерв'ю виданню The Guardian.

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Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і просуватиметься далі у разі перемоги у війні. На думку глави держави, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати", — пояснив Зеленський.

При цьому президент Зеленський риторично запитав, ким буде Трамп, якщо після його домовленостей Путін просто піде далі.

Зеленський зазначив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті риси американського лідера, але й про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", — заявив президент України.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп заявив, якби він був президентом США на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то, ймовірно, бомбив би Москву. Якби Китай почав військові дії у Тайвані — реакція була б аналогічною.

Нагадуємо, що розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни.