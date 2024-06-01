Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наміри кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам Російській Федерації може бути для позиції Штатів на світовій арені.
Про це Зеленський сказав під час його інтерв'ю виданню The Guardian.
Зеленський відреагував на слова Трампа
Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і просуватиметься далі у разі перемоги у війні. На думку глави держави, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора.
"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати", — пояснив Зеленський.
При цьому президент Зеленський риторично запитав, ким буде Трамп, якщо після його домовленостей Путін просто піде далі.
Зеленський зазначив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті риси американського лідера, але й про інституційність США.
"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", — заявив президент України.
Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп заявив, якби він був президентом США на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то, ймовірно, бомбив би Москву. Якби Китай почав військові дії у Тайвані — реакція була б аналогічною.
Нагадуємо, що розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни.
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