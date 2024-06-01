Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України arrow

Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України

1 червня 2024 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський відреагував на слова Трампа щодо завершення війни РФ проти України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наміри кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам Російській Федерації може бути для позиції Штатів на світовій арені.

Про це Зеленський сказав під час його інтерв'ю виданню The Guardian.

Читайте також:

Зеленський відреагував на слова Трампа

Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і просуватиметься далі у разі перемоги у війні. На думку глави держави, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить російського диктатора.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати", — пояснив Зеленський.

При цьому президент Зеленський риторично запитав, ким буде Трамп, якщо після його домовленостей Путін просто піде далі.

Зеленський зазначив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Йдеться не лише про особисті риси американського лідера, але й про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", — заявив президент України.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп заявив, якби він був президентом США на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то, ймовірно, бомбив би Москву. Якби Китай почав військові дії у Тайвані — реакція була б аналогічною. 

Нагадуємо, що розмірковуючи про своє потенційне президенство, Дональд Трамп припустив, що може очолювати США два і навіть три терміни. 

Володимир Зеленський
США
війна
Росія
Україна
Дональд Трамп
президент
переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей