Зеленский отреагировал на слова Трампа о завершении войны РФ против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что намерения кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам Российской Федерации могут быть для позиции Штатов на мировой арене.
Об этом Зеленский сказал во время его интервью The Guardian.
Зеленский отреагировал на слова Трампа
Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и будет дальше продвигаться в случае победы в войне. По мнению главы государства, вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит российского диктатора.
"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать", — пояснил Зеленский.
При этом президент Зеленский риторически спросил, кем будет Трамп, если после его договоренностей Путин пойдет дальше.
Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личностных чертах американского лидера, но и об институциональности США.
"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", — заявил президент Украины.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, будь он президентом США на момент полномасштабного вторжения России в Украину, то, вероятно, бомбил бы Москву. Если бы Китай начал военные действия в Тайване, реакция была бы аналогичной.
Напоминаем, что размышляя о своем потенциальном президентстве, Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.
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