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Зеленский отреагировал на слова Трампа о завершении войны РФ против Украины

1 июня 2024 18:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский отреагировал на слова Трампа о завершении войны РФ против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что намерения кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам Российской Федерации могут быть для позиции Штатов на мировой арене.

Об этом Зеленский сказал во время его интервью The Guardian.

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Зеленский отреагировал на слова Трампа

Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и будет дальше продвигаться в случае победы в войне. По мнению главы государства, вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит российского диктатора.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать", — пояснил Зеленский.

При этом президент Зеленский риторически спросил, кем будет Трамп, если после его договоренностей Путин пойдет дальше.

Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личностных чертах американского лидера, но и об институциональности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", — заявил президент Украины.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп заявил, будь он президентом США на момент полномасштабного вторжения России в Украину, то, вероятно, бомбил бы Москву. Если бы Китай начал военные действия в Тайване, реакция была бы аналогичной.

Напоминаем, что размышляя о своем потенциальном президентстве, Дональд Трамп предположил, что может возглавлять США два и даже три срока.

Владимир Зеленский
США
война
Россия
Украина
Дональд Трамп
президент
переговоры

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