Трамп розкритикував допомогу Україні та заявив про "вирішення" в разі перемоги на виборах

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на передвиборчому заході розкритикував допомогу Україні. Він пообіцяв у разі перемоги одразу "розв'язати" питання.

Про це Дональд Трамп сказав на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якого опублікували в соцмережі X у неділю, 16 червня.

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"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.



Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk — BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024

Критика допомоги Україні від Трампа

Трамп заявив, що запити України про допомогу "ніколи не припиняються".

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", — каже він.

Експрезидент США наголосив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час конфлікту, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим", — додав Трамп.

Однак варто зазначити, що востаннє Президент України Володимир Зеленський був у США в грудні 2023 року, а не "чотири дні тому". До того ж фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі, якщо він виграє президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, він зможе зупинити війну в Україні. Політик наголосив, що він зробить це ще до офіційного вступу на пост глави держави.

Раніше Трамп вже робив схожі заяви та закликав Україну віддати окуповані території Росії, щоб зупинити війну. На це негативно відреагував Президент України Володимир Зеленський.