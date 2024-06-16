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Трамп раскритиковал помощь Украине и пообещал "решить" этот вопрос

16 июня 2024 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп раскритиковал помощь Украине и заявил о "решении" в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на предвыборном мероприятии подверг критике помощь Украине. Он пообещал в случае победы сразу "решить" вопрос.

Об этом Дональд Трамп сказал на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которого опубликовали в соцсети X в воскресенье, 16 июня.

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Трамп заявил, что запросы Украины о помощи "никогда не прекращаются".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", — говорит он.

Экс-президент США подчеркнул, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он поступил во время конфликта, вызвавшего первую попытку импичмента Трампа, и после того снова повторил первый тезис.

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", — добавил Трамп.

Однако следует отметить, что в последний раз Президент Украины Владимир Зеленский был в США в декабре 2023 года, а не "четыре дня назад". К тому же финансирование в поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано только раз.

Напомним, Трамп заявил, что в случае, если он выиграет президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, он сможет остановить войну в Украине. Политик подчеркнул, что он сделает это еще до официального вступления в должность главы государства.

Ранее Трамп уже делал похожие заявления и призвал Украину отдать оккупированные территории России, чтобы остановить войну. На это негативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
военная помощь
США
финансовая помощь

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