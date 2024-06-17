Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Що буде, якщо на президентських виборах переможе Трамп — версія Байдена arrow

Що буде, якщо на президентських виборах переможе Трамп — версія Байдена

17 червня 2024 05:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Президент Джо Байден розповів, чим може бути небезпечний другий термін Дональда Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Президент США Джо Байден поміркував, що буде зі Сполученими Штатами, якщо на виборах переможе Дональд Трамп. Сценарій — негативний. 

Своїми думками Байден поділився під час виступу на одному із заходів в рамках передвиборчої кампанії у Лос-Анджелесі, пише CNN.

Читайте також:

Трамп прагне знищити демократичні гарантії

Байден нагадав виборцям події 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і намагалися завадити законодавцям підтвердити його перемогу на виборах президента.

"Інституції мають значення. Те, що (Трамп — Ред.) зробив 6 січня — і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття — це обурливо. Те, про що він говорить, є обурливим", — наголосив Байден.

Якщо Трамп повернеться до Білого дому, наступні чотири роки у Верховному суді буде ще більше консервативних суддів. 

"Верховний суд ніколи не був таким безпорадним, як сьогодні", — сказав Байден, зокрема, у контексті рішення щодо заборони абортів.

Перша леді Джилл Байден підтримала свого чоловіка і сказала, що він шанує верховенство права та не намагається підкорити його власній волі, а також об’єднує світ для боротьби за демократію та свободу. 

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на президентських виборах у США, він зможе зупинити війну в Україні. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду.

політики
Дональд Трамп
США
Джо Байден
вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку