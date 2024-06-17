Президент Джо Байден розповів, чим може бути небезпечний другий термін Дональда Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден поміркував, що буде зі Сполученими Штатами, якщо на виборах переможе Дональд Трамп. Сценарій — негативний.

Своїми думками Байден поділився під час виступу на одному із заходів в рамках передвиборчої кампанії у Лос-Анджелесі, пише CNN.

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Байден нагадав виборцям події 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа увірвалися до Капітолію і намагалися завадити законодавцям підтвердити його перемогу на виборах президента.

"Інституції мають значення. Те, що (Трамп — Ред.) зробив 6 січня — і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття — це обурливо. Те, про що він говорить, є обурливим", — наголосив Байден.

Якщо Трамп повернеться до Білого дому, наступні чотири роки у Верховному суді буде ще більше консервативних суддів.

"Верховний суд ніколи не був таким безпорадним, як сьогодні", — сказав Байден, зокрема, у контексті рішення щодо заборони абортів.

Перша леді Джилл Байден підтримала свого чоловіка і сказала, що він шанує верховенство права та не намагається підкорити його власній волі, а також об’єднує світ для боротьби за демократію та свободу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на президентських виборах у США, він зможе зупинити війну в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду.