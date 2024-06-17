Президент Джо Байден рассказал, чем может быть опасен второй термин Дональда Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден предположил, что будет с Соединенными Штатами, если на выборах победит Дональд Трамп. Сценарий — отрицательный.

Своими мыслями Байден поделился во время выступления на одном из мероприятий в рамках своей предвыборной кампании в Лос-Анджелесе, пишет CNN.

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Байден напомнил избирателям события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий и пытались помешать законодателям подтвердить его победу на выборах президента.

"Институции имеют значение. То, что (Трамп — Ред.) сделал 6 января — и теперь он буквально говорит, что в случае его победы будет кровопролитие — это возмутительно. То, о чем он говорит, возмутительно", — подчеркнул Байден.

Если Трамп вернется в Белый дом, следующие четыре года в Верховном суде будет еще больше консервативных судей.

"Верховный суд никогда не был таким беспомощным, как сегодня", — сказал Байден, в частности, в контексте решения о запрете абортов.

Первая леди Джилл Байден поддержала своего мужа и сказала, что он чтит верховенство права и не пытается подчинить его собственной воле, а также объединяет мир для борьбы за демократию и свободу.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США он сможет остановить войну в Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности.