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Что будет, если на президентских выборах победит Трамп — версия Байдена

17 июня 2024 05:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Президент Джо Байден рассказал, чем может быть опасен второй термин Дональда Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo/Stephanie Scarbrough
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент США Джо Байден предположил, что будет с Соединенными Штатами, если на выборах победит Дональд Трамп. Сценарий — отрицательный.

Своими мыслями Байден поделился во время выступления на одном из мероприятий в рамках своей предвыборной кампании в Лос-Анджелесе, пишет CNN.

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Байден напомнил избирателям события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий и пытались помешать законодателям подтвердить его победу на выборах президента.

"Институции имеют значение. То, что (Трамп — Ред.) сделал 6 января — и теперь он буквально говорит, что в случае его победы будет кровопролитие — это возмутительно. То, о чем он говорит, возмутительно", — подчеркнул Байден.

Если Трамп вернется в Белый дом, следующие четыре года в Верховном суде будет еще больше консервативных судей.

"Верховный суд никогда не был таким беспомощным, как сегодня", — сказал Байден, в частности, в контексте решения о запрете абортов.

Первая леди Джилл Байден поддержала своего мужа и сказала, что он чтит верховенство права и не пытается подчинить его собственной воле, а также объединяет мир для борьбы за демократию и свободу.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США он сможет остановить войну в Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности.

политики
Дональд Трамп
США
Джо Байден
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