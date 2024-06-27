Вибори в США -- Байден і Трамп дебати до офіційного висунення кандидатів

Експрезидент США Дональд Трамп та чинний глава Білого дому Джо Байден. Фото: AP

Майбутні кандидати на посаду президента США — чинний глава Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп проведуть 27 червня теледебати на телеканалі CNN. Вперше в історії виборів теледебати відбудуться ще до національних партійних з’їздів, тобто до офіційного висунення кандидатів.

Про це повідомило інформаційне агентство Укрінформ у четвер, 27 червня.

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Байден і Трамп проведуть перші теледебати

У четвер, 27 червня, відбудуться перші теледебати між майбутніми кандадатами на посаду президента США Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент Укрінформу, дебати розпочнуться у четвер о 21:00 (у п’ятницю о 4:00 за Києвом) на телеканалі CNN і триватимуть 90 хвилин.

На вимогу Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші паперу та ручки. На вимогу Байдена, поєдинок відбудеться без аудиторії, яка могла б підбадьорювати своїх лідерів вигуками й аплодисментами — у телестудії будуть присутні лише двоє телеведучих.

"Це справді можливість побачити кандидатів у дії — не їхні передвиборні команди, не їхніх консультантів і людей, які крутять певні речі, а побачити самих кандидатів, залучених", — сказала доцент історії в університеті Перд’ю Кетрін Крамер Браунелл.

Крім того, мікрофони вмикатимуться лише тоді, коли політики відповідатимуть на свої запитання, аби вони не перебивали одне одного й не вставляли коментарі.

The Hill повідомляло, що Байден і його команда, схоже, усвідомлюють важливість дебатів, оскільки сім днів до цього провели в Кемп-Девіді, проводячи стратегічні сесії та імітаційні дебати.

Команда Байдена наголошує на темах, які вважає вигідними для президента — інвестиції в інфраструктуру, кліматичні проблеми, міжнародна політика та заходи боротьби з міграцією на кордоні.

Стратегії кандидатів

Експерти зазначають, що головна мета Трампа — показати, що 81-річний Байден втратив пам’ять і гостроту розуму й не здатний очолювати країну ще чотири роки (у листопаді йому виповниться 82). Байден, своєю чергою, має довести, що він придатний для цієї ролі.

Хоча 78-річний Трамп лише на кілька років молодший за Байдена, його союзники стверджують, що він енергійніший і вправніший за чинного президента. Очікується, що Трамп намагатиметься атакувати Байдена з різних питань, а той перебуватиме в позиції оборони.

Чергові, 60-ті президентські вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада 2024 року. Також пройдуть вибори обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату. Очікується, що в жовтні, ближче до дня виборів, кандидати проведуть ще одні теледебати.

Нагадаємо, багато експертів прогнозують для України "американські гірки" за результатами голосування, адже від вибору кандидата може змінитися вектор щодо підтримки нашої країни. Офіцер військово-морських сил США у відставці Гарі Табаха прокоментував, хто краще допоможе Україні перемогти у війні.

Раніше ми писали, що Президент США Джо Байден поміркував, що буде зі Сполученими Штатами, якщо на виборах переможе Дональд Трамп. Він заявив, що, якщо Трамп повернеться до Білого дому, наступні чотири роки у Верховному суді буде ще більше консервативних суддів.