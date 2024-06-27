Виборы в США — Байден и Трамп проведут дебаты до официального выдвижения кандидатов

Экспрезидент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден. Фото: AP

Будущие кандидаты в президенты США — действующий глава Белого дома Джо Байден и экспрезидент Дональд Трамп проведут 27 июня теледебаты на телеканале CNN. Впервые в истории выборов теледебаты состоятся еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.

Об этом сообщило информационное агентство Укринформ в четверг, 27 июня.

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Байден и Трамп проведут первые теледебаты

В четверг, 27 июня, состоятся первые теледебаты между будущими кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент Укринформа, дебаты начнутся в четверг в 21:00 (в пятницу в 4:00 по Киеву) на телеканале CNN и продлятся 90 минут.

По требованию Трампа, у оппонентов нет никаких записей, а только чистые листы бумаги и ручки. По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров восклицаниями и аплодисментами — в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих.

"Это действительно возможность увидеть кандидатов в действии - не их предвыборные команды, не их консультантов и людей, которые крутят определенные вещи, а увидеть самих кандидатов, вовлеченных" , — сказала доцент истории в университете Пердью Кэтрин Крамер Браунелл.

Кроме того, микрофоны будут включаться только тогда, когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии.

The Hill сообщало, что Байден и его команда, похоже, осознают важность дебатов, поскольку семь дней до этого провели в Кэмп Дэвиде, проводя стратегические сессии и имитационные дебаты.

Команда Байдена отмечает темы, которые считает выгодными для президента — инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы, международная политика и меры борьбы с миграцией на границе.

Стратегии кандидатов

Эксперты отмечают, что главная цель Трампа – показать, что 81-летний Байден потерял память и остроту разума и не способен возглавлять страну еще четыре года (в ноябре ему исполнится 82). Байден, в свою очередь, должен доказать, что он пригоден для этой роли.

Хотя 78-летний Трамп лишь на несколько лет моложе Байдена, его союзники утверждают, что он энергичнее и умнее действующего президента. Ожидается, что Трамп будет пытаться атаковать Байдена по разным вопросам, а тот будет находиться в позиции обороны.

Очередные, 60 президентские выборы в США состоятся во вторник 5 ноября 2024 года. Также пройдут выборы обеих палат Конгресса – Палаты представителей и треть Сената. Ожидается, что в октябре, ближе к дню выборов, кандидаты проведут еще одни теледебаты.

Напомним, многие эксперты прогнозируют для Украины "американские горки" по результатам голосования, ведь от выбора кандидата может измениться вектор поддержки нашей страны. Офицер военно-морских сил США в отставке Гарри Табаха прокомментировал, кто лучше поможет Украине победить в войне.

Ранее мы писали, что Президент США Джо Байден поразмыслил, что будет с Соединенными Штатами, если на выборах победит Дональд Трамп. Он заявил, что если Трамп вернется в Белый дом, следующие четыре года в Верховном суде будет еще больше консервативных судей.