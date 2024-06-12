Доверяют ли люди больше Байдену, чем Трампу — опрос

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден. Фото: Reuters

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос о доверии к бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и нынешнему лидеру Джо Байдену. Большинство людей в мире ответили "за" Байдена.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на опрос.

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Утверждается, что опрос длился с 5 января по 21 мая и в нем приняли участие 40 566 человек из 34 стран, за исключением Соединенных Штатов Америки.

Среднее значение уровня доверия Байдену в вопросах международных отношений составляет 43%, что по сравнению с 28% для Трампа.

"Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, тогда как в оставшихся восьми странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы. Оба лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах : у Байдена — 77%, у Трампа — 68%", — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом рейтинги Байдена снизились. В 14 из 21 страны он получил более низкие оценки в этом году по сравнению с 2023 годом.

Напомним, согласно новому опросу CBS, Президент США Джо Байден опережает бывшего главу государства Дональда Трампа в ключевых штатах. Байден имеет 50 процентов поддержки против 49 процентов у Трампа в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсене.

Также суды в Соединенных Штатах Америки приостановили несколько громких дел в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа. Их планируют продлить уже после президентских выборов.