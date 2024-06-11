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Джо Байден відреагував на вирок своєму сину Хантеру

11 червня 2024 23:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Джо Байден прийняв вирок, винесений його сину Хантеру
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що приймає вирок своєму синові Хантеру у справі про незаконне зберігання зброї. Він зазначив, що любить свого сина, оскільки передусім є батьком, і лиш потім президентом.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 11 червня.

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Американський лідер зазначив, що він — "президент, але також і батько". Він наголосив, що він і перша леді Джилл Байден "любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він став сьогодні".

"Як я вже казав минулого тижня, я прийму результат цієї справи і далі буду з повагою ставитись до судового процесу, поки Хантер розглядає можливість апеляції", — додав президент США.

Адвокати Хантера Байдена вже повідомили, що готові подати апеляцію по винесеному присяжними вироку.

Раніше ми писали, що присяжні визнали винним сина президента США Хантера Байдена. Тепер йому загрожує до 25 років в'язниці та штраф у розмірі до 750 тис. доларів.

Нагадаємо, сина президента Джо Байдена звинувачують у незаконному зберіганні зброї. У 2018 році він збрехав при купівлі зброї, заявивши, що не вживає наркотиків.

Хантер Байден не визнав себе винним за дев’ятьма обвинуваченнями за несплату податків. Сума заборгованості становить приблизно 1,4 млн доларів.

Хантер Байден
Джо Байден
суд
США
зброя

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