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Син Байдена не погоджується із обвинуваченням в ухиленні від податків

12 січня 2024 07:44
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Син Байдена не погоджується із обвинуваченням в ухиленні від податків
Син президента США Хантер Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Син американського президента Хантер Байден не визнав себе винним за дев’ятьма обвинуваченнями за несплату податків. Сума заборгованості становить приблизно 1,4 млн доларів.

Про це повідомляє NBC News.

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У федеральному суді Хантеру Байдену висунули обвинувачення за несплату федеральних податків, сума яких сягає 1,4 млн доларів. Однак син американського президента відхилив усі обвинувачення та заявив, що він не винен. 

Як відомо, йому було висунуто звинувачення трохи більше ніж через місяць після того, як у Центральному окрузі Каліфорнії йому було пред'явлено звинувачення у несплаті податків.

"Слухання Байдена тривало близько 30 хвилин, при цьому федеральний суддя Марк Скарсі зазначив, що Байден дотримувався своїх попередніх умов звільнення, і що суд цінує це і бере до відома. Скарсі запропонував потенційну дату суду 20 червня, всього за кілька місяців до загальних президентських виборів 2024 року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ще у вересні Міністерство юстиції США звинуватило Хантера Байдена у незаконному зберіганні зброї. Його звинувачують одразу у трьох статтях щодо цього злочину. 

США
податки
Хантер Байден
звинувачення

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