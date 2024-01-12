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Сын Байдена не согласен с обвинением в уклонении от налогов

12 января 2024 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сын Байдена не согласен с обвинением в уклонении от налогов
Сын президента США Хантер Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сын американского президента Хантер Байден не признал себя виновным по девяти обвинениям за неуплату налогов. Сумма задолженности составляет примерно 1,4 млн. долларов.

Об этом сообщает NBC News.

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В федеральном суде Хантеру Байдену предъявлены обвинения за неуплату федеральных налогов, сумма которых составляет 1,4 млн долларов. Однако сын американского президента отклонил все обвинения и заявил, что он не виноват.

Как известно, ему были предъявлены обвинения чуть более месяца спустя после того, как в Центральном округе Калифорнии ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов.

"Слушание Байдена продолжалось около 30 минут, при этом федеральный судья Марк Скарси отметил, что Байден соблюдал свои предварительные условия освобождения, и что суд ценит это и берет во внимание. Скарси предложил потенциальную дату суда 20 июня, всего за несколько месяцев до всеобщих президентских выборов 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, еще в сентябре Министерство юстиции США обвинило Хантера Байдена в незаконном хранении оружия. Его обвиняют сразу в трех статьях по этому преступлению.

США
налоги
Хантер Байден
обвинение

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