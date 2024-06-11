Суд над сином Джо Байдена — його визнали винним

Хантер Байден. Фото: NBC News

У Сполучених Штатах присяжні визнали винним сина президента Хантера Байдена. Тепер йому загрожує до 25 років в'язниці та штраф у розмірі до 750 тис. доларів.

Про це пише NBC News у вівторок, 11 червня.

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Хантеру Байдену загрожує в'язниця

Вердикт було винесено після тригодинного обговорення, яке з перервами тривало два дні. Сину президента США загрожує до 25 років в'язниці та штраф у розмірі до 750 тис. доларів.

Втім варто не забувати, що що вердикт присяжних не рівноцінний рішенню суду з призначенням покарання. Коли буде судове рішення щодо Байдена-молодшого, наразі невідомо.

Нагадаємо, сина президента Джо Байдена звинувачують у незаконному зберіганні зброї. У 2018 році він збрехав при купівлі зброї, заявивши, що не вживає наркотиків.

Хантер Байден не визнав себе винним за дев’ятьма обвинуваченнями за несплату податків. Сума заборгованості становить приблизно 1,4 млн доларів.