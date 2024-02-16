Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів — деталі

Джо та Хантер Байден. Фото: The New Yourk Times

Спеціальний прокурор Сполучених Штатів Америки Девід Вайс звинувачує колишнього інформатора Федерального бюро розвідки Олександра Смирнова у брехні. Йдеться про його заяви щодо причетності президента Джо Байдена та його сина до української енергетичної компанії.

Про це пише CNN.

Причетність Байденів до компанії Burisma

Так, Смирнову висунули звинувачення у наданні неправдивої інформації ФБР та створенням фальшивих записів. Він заявляв, що Байдени брали участь в бізнесі з українською енергетичною Burisma Holding.

"Історія Смирнова для ФБР була вигадкою, сумішшю нічим не примітних ділових зустрічей і контактів, які справді мали місце бути, але пізніше, ніж він стверджував, і з метою просування Burisma послуг і продуктів відповідача, а не для обговорення хабарів Джо Байдену, коли він був на своїй посаді", — йдеться в обвинуваченні.

Смирнов розповідав, що нібито розмовляв з власником Burisma про зусилля щодо купівлі компанії в США.

У звіті він зазначив, що до складу ради директорів входила особа "Бізнесмен 1" та його син "Державний службовець 1". Хоч в обвинувальному акті не було імен цих осіб, але джерела ідентифікували їх як Джо Байдена та Хантера Байдена.

Під час президентської кампанії Джо Байдена Смирнов нібито подав до ФБР звіти про дві зустрічі з керівниками Burisma у 2015 та 2016 роках — керівники визнали, що найняли Хантера для "захисту через свого батька від усіляких проблем".

За його словами, Байдени нібито отримали по 5 млн доларів в той час, як Джо обіймав посаду віцепрезидента, аби Хантер "розв'язував усі питання через свого батька" — йдеться про розслідування, яке тоді проводив Генпрокурор України щодо Burisma.

"Насправді відповідач контактував з керівниками Burisma у 2017 році… тобто тоді, коли Джо Байден не мав можливості впливати на політику США, і коли Генеральний прокурор вже не обіймав свою посаду", — уточнюють у висновку.

Нагадаємо, генпрокурор Західної Вірджинії Патрік Моррісі закликав віцепрезидентку США Камалу Гарріс висунути імпічмент президенту країни Джо Байдену та визнати його нездатним виконувати покладені на нього конституційні обов'язки.

Раніше Джо Байдена звинуватили у неправильному користуванні секретними документами, що буцімто американський президент свідомо зберігав та розголошував цілком таємну інформацію.