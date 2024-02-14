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Генпрокурор Вірджинії просить Камалу Гарріс висунути імпічмент Байдену — що сталося

14 лютого 2024 19:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Генпрокурор Вірджинії просить Камалу Гарріс висунути імпічмент Байдену — що сталося
Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Генпрокурор американського штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі закликав віцепрезидентку США Камалу Гарріс висунути імпічмент президенту країни Джо Байдену та визнати його нездатним виконувати покладені на нього конституційні обов'язки.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

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За словами посадовця, громадяни США вже "надто довго" терпіли, спостерігаючи за тим, як у президента відбувається "серйозний когнітивно-віковий спад". Він аргументує свої слова тим, що в останні кілька місяців американський президент плутався в іменах світових лідерів та політдіячів, лишаючи заходи "у дезорієнтованому стані".

Генпрокурор Вірджинії просить Камалу Гарріс висунути імпічмент Байдену — що сталося
Лист Моррісі до Камали Харріс. Джерело: Fox News

"Такі серйозні інтелектуальні промахи мають не менш серйозні наслідки. Прошу згадати, як президент, здавалося, випадково відмовився від американської політики "одного Китаю", вочевидь, заплутавшись у відповіді на запитання про оборону Тайваню", — йдеться у зверненні Моррісі до віцепрезидентки США.

Генпрокурор зауважив, що не здивований, бо згідно з результатами недавнього опитування, 76% американців сумніваються в тому, що розумовий та фізичний стан Байдена дозволить йому головувати у Білому домі.

"Я пишу, аби закликати вас скористатися своїми повноваженнями відповідно до четвертого розділу 25-ї поправки до Конституції США та оголосити, що президент Байден не в змозі виконувати свої обов'язки", — наголосив Моррісі.

Генпрокурор Виргинии просит Камалу Гаррис выдвинуть импичмент Байдену — что произошло
Спецпрокурор США Роберт Хур. Джерело: The Times

Урядовець також згадав доповідь спецпрокурора країни Роберта Хура, який  розслідував справу про неналежне ставлення Байдена до секретних документів. Він акцентував, що у доповіді міститься "чітка картина президента, який не підходить для цієї посади".

В опублікованому минулого тижня звіті, як передає телеканал, Хур заявив, що за підсумками 15-місячного розслідування вирішив не звинувачувати Байдена, через те, що президент співпрацював зі слідством, і назвав його благонамірною людиною похилого віку з поганою пам'яттю.

Нагадаємо, раніше Джо Байдена звинуватили у неправильному користуванні секретними документами, буцімто, американський президент свідомо зберігав та розголошував цілком таємну інформацію.

Додамо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запросив особисту зустріч з президентом країни, перш ніж продовжити обговорення надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Джо Байден
США
здоров'я
розслідування
Камала Гарріс
імпічмент

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