Генпрокурор Вирджинии просит Камалу Гаррис выдвинуть импичмент Байдену — что произошло

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис выдвинуть импичмент президенту страны Джо Байдену, и признать его неспособным выполнять возложенные на него конституционные обязанности.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

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По словам чиновника, граждане США уже "слишком долго" терпели наблюдение за тем, как у президента происходит "серьезный когнитивно-возрастной спад". Он аргументирует свои слова тем, что в последние несколько месяцев американский президент путался в именах мировых лидеров и политдеятелей, уходя с мероприятий "в дезориентированном состоянии".

Письмо Морриси к Камале Харрис. Источник: Fox News

"Такие серьезные интеллектуальные промахи имеют не менее серьезные последствия. Прошу вспомнить, как президент, казалось, случайно отказался от американской политики "одного Китая", очевидно, запутавшись в ответ на вопрос об обороне Тайваня", — говорится в обращении Морриси к вице-президенту США.

Генпрокурор отметил, что не удивлен, ведь согласно результатам недавнего опроса, 76% американцев сомневаются в том, что умственное и физическое состояние Байдена позволят ему главенствовать в Белом доме.

"Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться своими полномочиями в соответствии с четвертой главой 25-й поправки к Конституции США и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои обязанности", — подчеркнул Морриси.

Спецпрокурор США Роберт Хур. Источник: The Times

Чиновник также упомянул доклад спецпрокурора страны Роберта Хура, который расследовал дело о ненадлежащем отношении Байдена к секретным документам. Он акцентировал, что в докладе содержится "четкая картина президента, не подходящего для этой должности".

В опубликованном на прошлой неделе отчете, как передает телеканал, Хур заявил, что по итогам 15-месячного расследования решил не обвинять Байдена, из-за того, что президент сотрудничал со следствием, и назвал его благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью.

Напомним, ранее Джо Байдена обвинили в неправильном пользовании секретными документами , якобы американский президент сознательно хранил и разглашал совершенно тайную информацию.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пригласил личную встречу с президентом страны , прежде чем продолжить обсуждение предоставления дополнительного пакета помощи Украине и Израилю.