Генпрокурор Вирджинии просит Камалу Гаррис выдвинуть импичмент Байдену — что произошло
Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис выдвинуть импичмент президенту страны Джо Байдену, и признать его неспособным выполнять возложенные на него конституционные обязанности.
Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Генпрокурор Вирджинии считает Байдена недееспособным
По словам чиновника, граждане США уже "слишком долго" терпели наблюдение за тем, как у президента происходит "серьезный когнитивно-возрастной спад". Он аргументирует свои слова тем, что в последние несколько месяцев американский президент путался в именах мировых лидеров и политдеятелей, уходя с мероприятий "в дезориентированном состоянии".
"Такие серьезные интеллектуальные промахи имеют не менее серьезные последствия. Прошу вспомнить, как президент, казалось, случайно отказался от американской политики "одного Китая", очевидно, запутавшись в ответ на вопрос об обороне Тайваня", — говорится в обращении Морриси к вице-президенту США.
Генпрокурор отметил, что не удивлен, ведь согласно результатам недавнего опроса, 76% американцев сомневаются в том, что умственное и физическое состояние Байдена позволят ему главенствовать в Белом доме.
"Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться своими полномочиями в соответствии с четвертой главой 25-й поправки к Конституции США и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои обязанности", — подчеркнул Морриси.
Чиновник также упомянул доклад спецпрокурора страны Роберта Хура, который расследовал дело о ненадлежащем отношении Байдена к секретным документам. Он акцентировал, что в докладе содержится "четкая картина президента, не подходящего для этой должности".
В опубликованном на прошлой неделе отчете, как передает телеканал, Хур заявил, что по итогам 15-месячного расследования решил не обвинять Байдена, из-за того, что президент сотрудничал со следствием, и назвал его благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью.
Напомним, ранее Джо Байдена обвинили в неправильном пользовании секретными документами , якобы американский президент сознательно хранил и разглашал совершенно тайную информацию.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пригласил личную встречу с президентом страны , прежде чем продолжить обсуждение предоставления дополнительного пакета помощи Украине и Израилю.
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