Бывший информатор ФБР обвиняется во лжи против Байденов — детали

Джо и Хантер Байден. Фото: The New Yourk Times

Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Дэвид Вайс обвиняет бывшего информатора Федерального бюро разведки Александра Смирнова во лжи. Речь идет о его заявлениях о причастности президента Джо Байдена и его сына к украинской энергетической компании.

Об этом пишет CNN.

Причастность Байденов к компании Burisma

Так, Смирнову предъявлено обвинение в предоставлении ложной информации ФБР и созданием фальшивых записей. Он заявлял, что Байдены принимали участие в бизнесе с украинской энергетической Burisma Holding.

"История Смирнова для ФБР была выдумкой, смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов, которые действительно имели место, но позже, чем он утверждал, и в целях продвижения Burisma услуг и продуктов ответчика, а не для обсуждения взяток Джо Байдена, когда он был на своей должности", — говорится в обвинении.

Смирнов рассказывал, что якобы разговаривал с владельцем Burisma об усилиях по покупке компании в США.

В отчете он отметил, что в состав совета директоров входило лицо "Бизнесмен 1" и его сын "Государственный служащий 1". Хотя в обвинительном акте не было имен этих лиц, источники идентифицировали их как Джо Байдена и Хантера Байдена.

Во время президентской кампании Джо Байдена Смирнов якобы подал в ФБР отчеты о двух встречах с руководителями Burisma в 2015 и 2016 годах — руководители признали, что наняли Хантера для "защиты из-за своего отца от всяческих проблем".

По его словам, Байдены якобы получили по 5 млн долларов, в то время как Джо занимал должность вице-президента, чтобы Хантер "решал все вопросы через своего отца" — речь идет о расследовании, которое тогда проводил Генпрокурор Украины в отношении Burisma.

"На самом деле ответчик контактировал с руководителями Burisma в 2017 году… то есть тогда, когда Джо Байден не имел возможности влиять на политику США и когда Генеральный прокурор уже не занимал свой пост", — уточняют в заключении.

Напомним, генпрокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси призвал вице-президента США Камала Гаррис выдвинуть импичмент президенту страны Джо Байдену и признать его неспособным выполнять возложенные на него конституционные обязанности.

Ранее Джо Байден обвинили в неправильном пользовании секретными документами, что якобы американский президент сознательно хранил и разглашал совершенно тайную информацию.