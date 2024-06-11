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Джо Байден отреагировал на приговор своему сыну Хантеру

11 июня 2024 23:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Джо Байден принял приговор, вынесенный его сыну Хантеру
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что выносит приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия. Он отметил, что любит своего сына, поскольку прежде всего является отцом, и только потом президентом.

Об этом сообщает CNN во вторник, 11 июня.

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Американский лидер отметил, что он — "президент, но также и отец". Он подчеркнул, что он и первая леди Джилл Байден "любим нашего сына и очень гордимся тем, каким он стал сегодня".

"Как я уже говорил на прошлой неделе, я приму результат этого дела и дальше буду с уважением относиться к судебному процессу, пока Хантер рассматривает возможность апелляции", — добавил президент США.

Адвокаты Хантера Байдена уже сообщили, что готовы подать апелляцию по вынесенному присяжным приговору.

Ранее мы писали, что присяжные признали виновным сына президента США Хантера Байдена. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Напомним, сын президента Джо Байден обвиняется в незаконном хранении оружия. В 2018 году он солгал при покупке оружия, заявив, что не употребляет наркотики.

Хантер Байден не признал себя виновным по девяти обвинениям за неуплату налогов. Сумма задолженности составляет примерно 1,4 млн долларов.

Хантер Байден
Джо Байден
суд
США
оружие

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