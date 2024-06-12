Чи довіряють люди більше Байдену, чим Трампу — опитування

Колишній президент США Дональд Трамп та нинішній американський лідер Джо Байден. Фото: Reuters

Дослідницький центр Pew Research Center провів опитування щодо довіри до колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та нинішнього лідера Джо Байдена. Більшість людей у світі відповіли "за" Байдена.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на опитування.

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Стверджується, що опитування тривало з 5 січня до 21 травня і в ньому взяли участь 40 566 осіб з 34 країн, за винятком Сполучених Штатів Америки.

Середнє значення рівня довіри до Байдена в питаннях міжнародних відносин становить 43%, що порівняно з 28% для Трампа.

"Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині й Тунісі, тоді як у восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці. Обидва лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена — 77%, у Трампа — 68%", — йдеться у повідомленні.

У порівнянні з минулим роком рейтинги Байдена зменшилися. У 14 з 21 країни він отримав нижчі оцінки у цьому році порівняно з 2023.

Нагадаємо, згідно з новим опитуванням CBS, Президент США Джо Байден випереджає колишнього главу держави Дональда Трампа у ключових штатах. Байден має 50 відсотків підтримки проти 49 відсотків у Трампа в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсені.

Також суди у Сполучених Штатах Америки призупинили кілька гучних справ щодо колишнього президента країни Дональда Трампа. Їх планують продовжити вже після президентських виборів.