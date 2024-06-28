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На дебатах Трампа и Байдена не будет зрителей, — CBS News

28 июня 2024 03:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
На дебаты Трампа и Байдена не будут пускать зрителей, — CBS News
Трамп и Байден. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии. За всю историю существования телевизионных предвыборных дебатов такое произойдет впервые.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщило CBS News.

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Ассоциация репортеров Белого дома бьет тревогу из-за того, что на дебаты не будут иметь доступ даже журналисты — многое может остаться за кадром.

Даже в разгар пандемии коронавируса, осенью 2022 года, в студии во время проведения дебатов были зрители. Сейчас же телеканал CNN, который является организатором мероприятия, решил не пускать даже пул (прим. ред. — группу корреспондентов) Белого дома.

"Мы не знаем, как сложится в действительности. Журналист пула должен наблюдать, что говорят и делают, когда микрофоны выключены, а кандидаты не в объективе камеры, но говорят, показывают жесты, двигаются", — говорится в сообщении Ассоциации репортеров Белого дома.

В студию смогут войти только телеоператоры, фотографы и во время перерыва один представитель прессы.

Напомним, теледебаты действующего главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа начнутся в эфире телеканала CNN уже через полчаса, в 04:00 (по Киеву) и продлятся полтора часа. Впервые в истории выборов дебаты пройдут еще до официального выдвижения кандидатов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предложение Дональда Трампа о замораживании войны в Украине на нынешних линиях фронта. По его мнению, такое решение было бы странным, ведь Россия нарушила международное право и оккупировала территорию Украины.

Джо Байден
США
дебаты
Дональд Трамп
Атланта

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