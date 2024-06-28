На дебатах с Байденом Трамп сделал несколько громких заявлений о войне в Украине

На дебатах с Байденом Трамп рассказал, при каком условии Путин не вторгся бы в Украину

В пятницу, 28 июня, 04:00 по Киеву начались дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Основными темами разговора будущих соперников на выборах являются экономика, социальная политика и ситуация в Украине.

Что говорят политики о конфликте в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США предоставляет много денег Украине, назвал Зеленского "лучшим продавцом своей идеи" и добавил, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы в США был президент, которого он уважал.

Читайте также:

"Байден поощрил Россию вторгнуться действиями в Афганистане. И ХАМАС никогда бы не напал на Израиль. При моем президентстве Иран был банкротом, поэтому не было террора. Я бы поговорил с Путиным и закончил бы войну. Я даже закончу войну перед тем, как вступлю на пост президента. Но условия Путина для меня неприемлемы", — подытожил Трамп.

На это Байден ответил, что Трамп ничего не сделал для Украины, а США не передают Украине деньги напрямую, а помогают украинцам оружием.

"Украина не получает деньги, она получает оружие", — сказал Джо Байден.

Президент США добавил, что в случае победы над Украиной Путин пойдет дальше на страны НАТО.

"Путин не остановится после того, как возьмет Украину. Что он будет делать с Польшей и другими странами НАТО? Он военный преступник", —подчеркнул Байден.

Новость дополняется