Дебаты между Байденом и Трампом — реакции политиков и СМИ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

В Соединенных Штатах Америки состоялись дебаты между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Нынешним главой Штатов разочарованы даже его соратники.

Об этом стало известно по реакции ряда СМИ и политиков в пятницу, 28 июня.

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The Washington Post пишет, что выступление Трампа было "полно его обычных преувеличений и лжи, особенно в отношении преступности и иммиграции". Однако многие избиратели запомнят поразительный контраст между энергией и жизненной силой Трампа и борьбой Байдена за то, чтобы изложить свои идеи лаконично и понятно.

Агентство Reuters отмечает, что Байден, чей голос звучал хрипло, несколько раз запинался в течение первых получаса дебатов, но он нашел опору в середине, когда раскритиковал Трампа за судебное преследование по делу о сокрытии выплат Сторми Дэниелс за молчание.

Два чиновника Белого дома сообщили, что у Байдена простуда, однако его вечерние взлеты и падения могут усилить опасения избирателей, что 81-летний политик слишком стар, чтобы возглавить еще один четырехлетний срок.

CNN пишет, что два представителя Демократической партии, один из которых занимает высокую должность, выразили беспокойство по поводу выступления Байдена на дебатах. После момента, когда он якобы потерял ход мыслей относительно программы медицинского страхования в США, один чиновник сказал о действиях президента:

"Ничего хорошего".

NBC News отмечает, что бывший директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд сказала, что дебаты "очень разочаровали" многих демократов.

"Нет двух вариантов: для Джо Байдена это были не лучшие дебаты", — сказала она.

Напомним, в ходе дебатов с президентом США Джо Байденом экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще.

Известно, что основными темами разговора будущих соперников были экономика, социальная политика и ситуация в Украине.