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Трамп на дебатах із Байденом заявив, що Україна не виграє війну

28 червня 2024 05:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На дебатах із Байденом Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією
Дебати Байдена та Трампа. Скриншот трансляції.
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Під час дебатів із Президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі.

Трансляцію дебатів веде "Суспільне".

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"Росія забрала багато землі при Обамі, при Байдені, а при мені — ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не мала би ніколи починатися. Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", — заявив експрезидент США.

Нагадаємо, під час дебатів із Байденом Трамп заявив, що війни Росії з Україною не було б, якби президентом США був політик, якого поважає Путін. Також він назвав Зеленського "найкращим продавцем своєї ідеї".

Раніше ми повідомили, що дебати Байдена та Трампа пройдуть без присутності глядачів. Зайти до студії зможуть лише телеоператори,  фотографи та під час перерви один представник преси.

Джо Байден
дебати
Дональд Трамп
війна в Україні

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