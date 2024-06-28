На дебатах с Байденом Трамп заявил, что Украина проиграет войну с Россией

Дебаты Байдена и Трампа. Скриншот трансляции.

В ходе дебатов с Президентом США Джо Байденом экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще.

Трансляцию дебатов ведет "Суспільне".

Читайте также:

Что говорит Трамп о войне в Украине

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене, а при мне — нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Эта война не должна была бы никогда начинаться. Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну .У них заканчиваются люди. Это грустно, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена", — заявил экс-президент США.

Напомним, во время дебатов с Байденом Трамп заявил, что войны России с Украиной не было бы, будь президентом США политик, которого уважает Путин. Также он назвал Зеленского "лучшим продавцом своей идеи".

Ранее мы сообщили, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей. Зайти в студию смогут только телеоператоры, фотографы и во время перерыва один представитель прессы.