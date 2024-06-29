Президент США Джо Байден визнав, що погано виступив на передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден визнав, що його виступ під час дебатів з Дональдом Трампом був досить слабким. Однак американський лідер переконаний, що точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту.

Про це у п'ятницю, 28 червня, повідомило британське видання The Guardian.

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"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше. Не говорю так зв’язно, як раніше. Не веду дебати так добре, як раніше. Але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", — сказав президент США.

Але Джо Байден переконаний: поважний вік не завадить йому належно виконувати президентську роботу.

"Я знаю, як і мільйони американців, що коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся. Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", — наголосив Байден.

Нагадаємо, після дебатів між лідером США Джо Байденом та кандидатом у президенти Дональдом Трампом деякі соратники нинішнього глави Штатів розчарувалися в ньому.

Також ми повідомляли, що після передвиборчих дебатів акції Trump Media & Technology Group на торгах 28 червня зросли майже на 13%. Цьому сприяв невдалий виступ Байдена.