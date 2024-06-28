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Вибори в США — Байден братиме участь у дебатах з Трампом у вересні

28 червня 2024 20:13
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Байден все ще планує брати участь у дебатах з Трампом у вересні, - CNN
Дональд Трамп і Джо Байден на дебатах. Фото: NY Times
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом. Це попри те, що в США заговорили про можливість заміни Джо Байдена на іншого кандидата.

Про це повідомляє CNN у п’ятницю, 28 червня.

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Продовження дебатів Байдена та Трампа

Як визнав у коментарі виданню неназваний радник Байдена, виступ глави американської держави на дебатах, що відбулися 28 червня, був непереконливим. Але він додав, що команда президента США має намір виділити моменти, що зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Також радник уточнив, що багато фахівців, які зараз беруть участь у президентській кампанії Байдена, допомагали переобиратися колишньому президенту США Бараку Обамі. Той все одно виграв вибори, навіть попри програш у перших дебатах.

При цьому представник кампанії Байдена Сет Шустер висловився про можливий вихід президента з передвиборчих перегонів.

"Звичайно, він не вийде", — упевнений Шустер.

Нагадаємо, у США відбулися дебати між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом. Нинішнім главою Штатів розчаровані навіть його соратники.

Також під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі. 

Джо Байден
США
вибори
дебати
Дональд Трамп
політики
президент

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