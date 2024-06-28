Байден все еще планирует участвовать в дебатах с Трампом в сентябре, - CNN

Дональд Трамп и Джо Байден на прениях. Фото: NY Times

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен поучаствовать во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Это несмотря на то, что в США заговорили о возможности замены Джо Байдена другим кандидатом.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 28 июня.

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Как признал в комментарии изданию неназванный советник Байдена, выступление главы американского государства на состоявшихся 28 июня дебатах было неубедительным. Но он добавил, что команда президента США намерена выделить моменты, сыгравшие на руку Байдену, и двигаться дальше.

Также советник уточнил, что многие специалисты, участвующие сейчас в президентской кампании Байдена, помогали переизбираться бывшему президенту США Бараку Обаме. Тот все равно выиграл выборы, даже, несмотря на проигрыш в первых дебатах.

При этом представитель кампании Байдена Сет Шустер высказался о возможном выходе президента из предвыборной гонки.

"Конечно, он не получится", — уверен Шустер.

Напомним, в США прошли дебаты между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Нынешним главой Штатов разочарованы даже его соратники.

Также во время прений с президентом США Джо Байденом экспрезидент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще.