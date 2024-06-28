Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Байден і Трамп воювали на дебатах у США — експерт визначив переможця arrow

Байден і Трамп воювали на дебатах у США — експерт визначив переможця

28 червня 2024 19:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Дебати Байдена і Трампа: оцінка американця
Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: cnn.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найпоказовішою історією дебатів між американським президентом Джо Байденом та кандидатом у президенти Дональдом Трампом стало не вторгнення Росії в Україну чи будь-яке інше питання, а виступ Байдена.

Про це Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Читайте також:

За його словами, Трамп під час цих дебатів, як правило, обманював, прикрашав, вводив в оману, але робив це дуже плавно.

"Байден здебільшого заїкався, демонструючи всім свій дуже похилий вік. В ідеальному світі це, можливо, не було б визначальним фактором на виборах, але в такому випадку ми б мали й інший вибір", — зазначив Епштейн.

На його думку, міжнародний порядок денний був лише одним коротким сегментом дебатів.

Зовнішня політика має другорядне значення для пересічного американця, що приносить користь Трампу, коли він говорить про відмову від союзників по НАТО або відхід від України на користь російської агресії. 

"Трамп каже, що наші союзники винні нам гроші. По суті, він каже виборцям, що вони повинні вибирати між своїми гаманцями та нашим міжнародним партнерством. Хоча це зовсім не так. Ще Трамп зазначив, що Україну та США відокремлює океан, і це також віддаляє американський народ від українських подій", — каже аналітик.

Також, за його словами, Трамп звернувся до ізоляціоністського імпульсу, який зберігається в деяких колах американського суспільства. Він також формулював свої тези у грошовому плані, ставлячи питання: скільки платимо ми, американці, а скільки європейці?

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 червня, 04:00 за Києвом розпочалися дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Основними темами розмови майбутніх суперників на виборах стали економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.
 

Джо Байден
дебати
Дональд Трамп
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми