Дебати Байдена і Трампа: оцінка американця

Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: cnn.com

Найпоказовішою історією дебатів між американським президентом Джо Байденом та кандидатом у президенти Дональдом Трампом стало не вторгнення Росії в Україну чи будь-яке інше питання, а виступ Байдена.

Про це Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

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За його словами, Трамп під час цих дебатів, як правило, обманював, прикрашав, вводив в оману, але робив це дуже плавно.

"Байден здебільшого заїкався, демонструючи всім свій дуже похилий вік. В ідеальному світі це, можливо, не було б визначальним фактором на виборах, але в такому випадку ми б мали й інший вибір", — зазначив Епштейн.

На його думку, міжнародний порядок денний був лише одним коротким сегментом дебатів.

Зовнішня політика має другорядне значення для пересічного американця, що приносить користь Трампу, коли він говорить про відмову від союзників по НАТО або відхід від України на користь російської агресії.

"Трамп каже, що наші союзники винні нам гроші. По суті, він каже виборцям, що вони повинні вибирати між своїми гаманцями та нашим міжнародним партнерством. Хоча це зовсім не так. Ще Трамп зазначив, що Україну та США відокремлює океан, і це також віддаляє американський народ від українських подій", — каже аналітик.

Також, за його словами, Трамп звернувся до ізоляціоністського імпульсу, який зберігається в деяких колах американського суспільства. Він також формулював свої тези у грошовому плані, ставлячи питання: скільки платимо ми, американці, а скільки європейці?

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 червня, 04:00 за Києвом розпочалися дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Основними темами розмови майбутніх суперників на виборах стали економіка, соціальна політика та ситуація в Україні.

