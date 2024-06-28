Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден и Трамп воевали на дебатах в США — эксперт определил победителя arrow

Байден и Трамп воевали на дебатах в США — эксперт определил победителя

28 июня 2024 19:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Дебаты Байдена и Трампа: оценка американца
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: cnn.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Самой показательной историей дебатов между американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом стало не вторжение России в Украину или любой другой вопрос, а выступление Байдена.

Об этом Новини.LIVE сказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Читайте также:

По его словам, Трамп во время этих дебатов, как правило, обманывал, приукрашал, обманывал, но делал это очень плавно.

"Байден в основном заикался, демонстрируя всем свой пожилой возраст. В идеальном мире это, возможно, не было бы определяющим фактором на выборах, но в таком случае мы бы имели и другой выбор", — отметил Эпштейн.

По его мнению, международная повестка дня была лишь одним коротким сегментом дебатов.

Внешняя политика имеет второстепенное значение для рядового американца, что приносит пользу Трампу, когда он говорит об отказе от союзников по НАТО или уходе от Украины в пользу российской агрессии.

"Трамп говорит, что наши союзники должны нам денег. По сути, он говорит избирателям, что они должны выбирать между своими кошельками и нашим международным партнерством. Хотя это совсем не так. Еще Трамп отметил, что Украину и США отделяет океан, и это тоже отдаляет американский народ от украинских событий", — говорит аналитик.

Также, по его словам, Трамп обратился к изоляционистскому импульсу, который сохраняется в некоторых кругах американского общества. Он также формулировал свои тезисы в денежном плане, задавая вопрос: сколько платим мы, американцы, а сколько европейцы?

Напомним, в пятницу, 28 июня, 04:00 по Киеву начались дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Основными темами разговора будущих соперников на выборах стали экономика, социальная политика и ситуация в Украине.

Джо Байден
дебаты
Дональд Трамп
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы