Дебаты Байдена и Трампа: оценка американца

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: cnn.com

Самой показательной историей дебатов между американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом стало не вторжение России в Украину или любой другой вопрос, а выступление Байдена.

Об этом Новини.LIVE сказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

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По его словам, Трамп во время этих дебатов, как правило, обманывал, приукрашал, обманывал, но делал это очень плавно.

"Байден в основном заикался, демонстрируя всем свой пожилой возраст. В идеальном мире это, возможно, не было бы определяющим фактором на выборах, но в таком случае мы бы имели и другой выбор", — отметил Эпштейн.

По его мнению, международная повестка дня была лишь одним коротким сегментом дебатов.

Внешняя политика имеет второстепенное значение для рядового американца, что приносит пользу Трампу, когда он говорит об отказе от союзников по НАТО или уходе от Украины в пользу российской агрессии.

"Трамп говорит, что наши союзники должны нам денег. По сути, он говорит избирателям, что они должны выбирать между своими кошельками и нашим международным партнерством. Хотя это совсем не так. Еще Трамп отметил, что Украину и США отделяет океан, и это тоже отдаляет американский народ от украинских событий", — говорит аналитик.

Также, по его словам, Трамп обратился к изоляционистскому импульсу, который сохраняется в некоторых кругах американского общества. Он также формулировал свои тезисы в денежном плане, задавая вопрос: сколько платим мы, американцы, а сколько европейцы?

Напомним, в пятницу, 28 июня, 04:00 по Киеву начались дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Основными темами разговора будущих соперников на выборах стали экономика, социальная политика и ситуация в Украине.