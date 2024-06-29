Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом и объяснил, почему так произошло arrow

Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом и объяснил, почему так произошло

29 июня 2024 00:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Президент США Джо Байден признал, что плохо выступил на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден. Фото: AP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент США Джо Байден признал, что его выступление во время дебатов с Дональдом Трампом было довольно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на высоком президентстком посту.

Об этом в пятницу, 28 июня, сообщило британское издание The Guardian.

Читайте также:

Байден заявил, что не может говорить очень связно, поскольку уже немолодой

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже немолодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше. Не говорю так связно, как раньше. Не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", — сказал президент США.

Но Джо Байден убежден: преклонный возраст не помешает ему качественно выполнять президентскую работу.

"Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", — подчеркнул Байден.

Напомним, после дебатов между лидером США Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом некоторые соратники нынешнего главы Штатов разочаровались в нем.

Также мы сообщали, что после предвыборных дебатов акции Trump Media & Technology Group на торгах 28 июня выросли почти на 13%. Этому способствовало неудачное выступление Байдена.

Джо Байден
США
выборы
дебаты
Дональд Трамп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны