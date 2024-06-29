Президент США Джо Байден признал, что плохо выступил на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден признал, что его выступление во время дебатов с Дональдом Трампом было довольно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на высоком президентстком посту.

Об этом в пятницу, 28 июня, сообщило британское издание The Guardian.

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"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже немолодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше. Не говорю так связно, как раньше. Не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", — сказал президент США.

Но Джо Байден убежден: преклонный возраст не помешает ему качественно выполнять президентскую работу.

"Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", — подчеркнул Байден.

Напомним, после дебатов между лидером США Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом некоторые соратники нынешнего главы Штатов разочаровались в нем.

Также мы сообщали, что после предвыборных дебатов акции Trump Media & Technology Group на торгах 28 июня выросли почти на 13%. Этому способствовало неудачное выступление Байдена.