Американці хочуть замінити Байдена на іншого кандидата в президенти після невдалих дебатів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Понад половина виборців-респондентів у Сполучених Штатах Америки вважають, що президента Джо Байдена потрібно замінити як кандидата від Демократичної партії. Такі думки пролунали після його виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Про це йдеться в опитуванні Morning Consult, оприлюднене у п'ятницю для Axios у суботу, 29 червня.

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Результати опитування 2 068 респондентів відповідають залаштунковим обговоренням серед демократів щодо можливості заміни кандидата в президенти від Демократичної партії.

Серед виборців-демократів 21% відмовляються від ідеї заміни Байдена, вважаючи, що це "абсолютно непотрібно", тоді як 20% стверджують, що "скоріше за все, немає потреби".

У питанні про вибір між Байденом і колишнім президентом Трампом 45% вибрали чинного лідера, тоді як 44% підтримали колишнього.

Результати опитування були подібні до тих, які отримали після того, як Трамп був визнаний винним у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних з фальсифікацією ділових документів.

У висновках Morning Consult йдеться, що президент Джо Байден не втратив своїх позицій перед Трампом.

Однак 57% респондентів, які дивилися дебати, вважають, що Трамп виявився кращим за Байдена. Серед них було 19% демократів, 60% незалежних та 93% республіканців.

Нагадаємо, після дебатів у Сполучених Штатах Америки між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом заговорили про можливість заміни одного з них на іншого. Йдеться про Джо Байдена.

Згодом Байден визнав, що його виступ під час дебатів з Трампом був досить слабким. Однак американський лідер переконаний, що точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту.