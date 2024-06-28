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У США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата після провальних дебатів з Трампом

28 червня 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дебати Байдена та Трампа — чинного лідера хочуть замінити на іншого кандидати в президенти
Кандидат в президенти США Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Brian Snyder
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після дебатів у Сполучених Штатах Америки між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом заговорили про можливість заміни одного з них на іншого. Йдеться про Джо Байдена.

Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 28 червня.

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Заміна Байдена на іншого кандидата

Під час дебатів Байден повинен був розвіяти сумніви в тому, що він занадто старий для цієї посади. Спостерігачі зазначають, що йому не вдалося цього зробити.

Під час виступу чинний президент США регулярно запинався. 

"Я дійсно не знаю, що він сказав наприкінці речення. І я не думаю, що він взагалі пам'ятає", — пожартував Трамп про Байдена.

За результатами опитування CNN, Трамп переміг у дебатах з результатом 67%, у той час як лише 33% телеглядачів віддали свій голос за Байдена. У порівнянні, після перших теледебатів чотири роки тому 62% телеглядачів віддали перевагу Байдену, а 28% підтримали Трампа.

Колишній президент США заявив, що Джо Байден був "найгіршим президентом за всю історію". За його словами, виведення американських військ з Афганістану стало "найганебнішим моментом для Америки", а кордони, за його словами, "ніколи не були так відкриті, як сьогодні". 

Після цих дебатів у Демократичній партії США виникла дискусія щодо можливості екстреного зняття кандидатури Байдена з виборів і заміни його іншим кандидатом. Для цього необхідна згода самого президента США. З'їзд демократів, на якому остаточно визначиться кандидат від партії, відбудеться в серпні.

Нагадаємо, у США відбулися дебати між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом. Нинішнім главою Штатів розчаровані навіть його соратники.

Також під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі. 

Джо Байден
США
дебати
Дональд Трамп
політики
президент

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