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В США заговорили о замене Байдена другим кандидатом после провальных дебатов с Трампом

28 июня 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дебаты Байдена и Трампа — действующего лидера хотят заменить на другого кандидата в президенты
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден. Фото: REUTERS/Brian Snyder
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 28 июня.

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Замена Байдена другим кандидатом

Во время дебатов Байден должен был развеять сомнения в том, что он слишком стар для этой должности. Наблюдатели отмечают, что ему не удалось этого сделать.

Во время выступления действующий президент США регулярно запинался. 

"Я действительно не знаю, что он сказал в конце предложения. И я не думаю, что он вообще помнит", — пошутил Трамп о Байдене.

По результатам опроса CNN, Трамп победил в дебатах с результатом 67%, в то время как лишь 33% телезрителей отдали свой голос за Байдена. По сравнению, после первых теледебатов четыре года назад 62% телезрителей отдали предпочтение Байдену, а 28% поддержали Трампа.

Бывший президент США заявил, что Джо Байден был "худшим президентом за всю историю". По его словам, вывод американских войск из Афганистана стал "самым позорным моментом для Америки", а границы, по его словам, "никогда не были так открыты, как сегодня". 

После этих дебатов в Демократической партии США возникла дискуссия о возможности экстренного снятия кандидатуры Байдена с выборов и замены его другим кандидатом. Для этого необходимо согласие самого президента США. Съезд демократов, на котором окончательно определится кандидат от партии, состоится в августе.

Напомним, в США прошли дебаты между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Нынешним главой Штатов разочарованы даже его соратники.

Также в ходе дебатов с президентом США Джо Байденом экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще

Джо Байден
США
дебаты
Дональд Трамп
политики
президент

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