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Провідне американське ЗМІ просить Байдена знятися з виборів президента США

29 червня 2024 10:29
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Ілля Рябінін
редактор
The New York Times просить Байдена знятися з виборів — яка причина
Президент США Джо Байден. Фото ілюстративне: REUTERS/Leah Millis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американська газета The New York Times від імені редакції закликала президента США Джо Байдена не балотуватись на другий термін свого президентства. Такого висновку у виданні дійшли після дебатів чинного глави держави з експрезидентом Дональдом Трампом.

Про це йдеться в спецрепортажі газети від четверга, 28 липня.

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За підсумками провальних дебатів з Трампом, як пише видання, стало зрозуміло, що "Байден вже не та людина, якою він був чотири роки тому", коли чотири роки тому намагався перемогти Трампа. На цьогорічних дебатах Байден "щосили намагався" викрити експрезидента, проте інколи говорив беззмістовно.

"Виступ президента не можна списати на погану ніч або на передбачувану застуду. Він підтвердив побоювання, які накопичувалися протягом місяців або навіть років. Навіть коли Байден спробував викласти свої політичні пропозиції, він спіткнувся", — пише видання.

Водночас в газеті здивовані, що Байден сам викликав Трампа на ці дебати за своїми умовами, але "програв на своїх же правилах". Тому найбільшу послугу виборцям, яку зараз може надати Байден, — "оголосити, що він більше не балотуватиметься". У виданні підкреслили, що залишаючись у передвиборчих перегонах, "президент затіяв безрозсудну гру".

"У демократів є лідери, які краще підготовлені до того, щоб подати ясні, переконливі та енергійні альтернативи другому президентству Трампа", — пишуть американські журналісти, і додають, що якщо Байден врешті-решт вирішить балотуватися, то редакція сприятиме його підтримці.

Нагадаємо, у США відбулись перші президентські дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Після них акції компаній експрезидента зросли майже на 13% через невдалий виступ Байдена.

Сам же Байден визнав, що його виступ на дебатах був досить слабким, проте наголосив, що він точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту.

Джо Байден
США
вибори
журналісти
дебати
Дональд Трамп
ЗМІ

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