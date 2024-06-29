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Ведущее американское СМИ просит Байдена сняться с выборов президента США

29 июня 2024 10:29
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Илья Рябинин
редактор
The New York Times просит Байдена сняться с выборов — какая причина
Президент США Джо Байден. Фото иллюстративное: REUTERS/Leah Millis
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Илья Рябинин
редактор

Американская газета The New York Times от имени редакции призвала президента США Джо Байдена не баллотироваться на второй срок своего президентства. К такому выводу в издании пришли после прений действующего главы государства с экс-президентом Дональдом Трампом.

Об этом говорится в спецрепортаже газеты с четверга, 28 июля.

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По итогам провальных дебатов с Трампом, как пишет издание, стало понятно, что "Байден уже не тот человек, каким он был четыре года назад", когда четыре года назад пытался победить Трампа. На нынешних дебатах Байден "изо всех сил пытался" разоблачить экс-президента, однако иногда говорил бессодержательно.

"Выступление президента нельзя списать на плохую ночь или на предполагаемую простуду. Он подтвердил накапливавшиеся в течение месяцев или даже лет опасения. Даже когда Байден попытался изложить свои политические предложения, он споткнулся", — пишет издание.

В то же время в газете удивлены, что Байден сам вызвал Трампа на эти дебаты по своим условиям, но "проиграл на своих же правилах". Поэтому наибольшую услугу избирателям, которую сейчас может предоставить Байден, — "объявить, что он больше не будет баллотироваться". В издании подчеркнули, что оставаясь в предвыборной гонке, "президент затеял безрассудную игру".

"У демократов есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы подать ясные, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа", — пишут американские журналисты, и добавляют, что если Байден в конце концов решит баллотироваться, то редакция будет способствовать его поддержке.

Напомним, в США прошли первые президентские дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После них акции компаний экс-президента выросли почти на 13% из-за неудачного выступления Байдена.

Сам же Байден признал, что его выступление на дебатах было достаточно слабым, однако подчеркнул, что он точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.

Джо Байден
США
выборы
журналисты
дебаты
Дональд Трамп
СМИ

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