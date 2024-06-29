Американцы хотят заменить Байдена на другого кандидата в президенты после неудачных дебатов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Более половины избирателей-респондентов в Соединенных Штатах Америки считают, что президента Джо Байдена следует заменить как кандидата от Демократической партии. Такие мысли прозвучали после его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Об этом говорится в опросе Morning Consult, обнародованном в пятницу для Axios в субботу, 29 июня.

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Результаты опроса 2 068 респондентов соответствуют закулисным обсуждениям среди демократов о возможности замены кандидата в президенты от Демократической партии.

Среди избирателей-демократов 21% отказываются от идеи замены Байдена, считая, что это "совершенно ненужно", тогда как 20% утверждают, что "скорее всего, нет необходимости".

В вопросе о выборе между Байденом и бывшим президентом Трампом 45% выбрали действующего лидера, тогда как 44% поддержали бывшего.

Результаты опроса были подобны тем, которые получили после того, как Трамп был признан виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловых документов.

В выводах Morning Consult говорится, что президент Джо Байден не потерял своих позиций перед Трампом.

Однако 57% респондентов, которые смотрели дебаты, считают, что Трамп оказался лучше Байдена. Среди них было 19% демократов, 60% независимых и 93% республиканцев.

Напомним, после дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.

Впоследствии Байден признал, что его выступление во время дебатов с Трампом было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.