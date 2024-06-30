Байден може знятися з президентських перегонів у США

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вийде з президентських перегонів. Це станеться, якщо відповідне рішення ухвалять його найближчі родичі та друзі.

Про це пише портал Axios із посиланням на джерела з оточення чинного президента США.

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Дружина Байдена Джилл, його молодша сестра Валері Байден та 85-річний Тед Кауфман, давній друг і незмінний радник президента, а також невелика група радників Білого дому є єдиними людьми, які можуть повпливати на рішення президента.

"Це своєрідний "кухонний кабінет", який існує десятиліттями, діє як розширена сім'я, рада старійшин та правляча олігархія", — зазначає Axios.

Видання зазначає, що тільки ці люди мають вплив на рішення, які приймає президент Байден.

Нагадаємо, після дебатів у Сполучених Штатах Америки між лідером Джо Байденом та кандидатом у президента Дональдом Трампом заговорили про можливість заміни одного з них на іншого. Йдеться про Джо Байдена.

Згодом Байден визнав, що його виступ під час дебатів з Трампом був досить слабким. Однак американський лідер переконаний, що точно знає, як виконувати свою роботу на цьому високому посту.