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Стало известно, при каких условиях Байден снимет кандидатуру с выборов президента США

30 июня 2024 00:04
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Байден может сняться с президентской гонки в США
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выйдет из президентской гонки. Это произойдет, если соответствующее решение будет принято его ближайшими родственниками и друзьями.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники из окружения действующего президента США.

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Супруга Байдена Джилл, его младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман, старый друг и постоянный советник президента, а также небольшая группа советников Белого дома являются единственными людьми, которые могут повлиять на решение президента.

"Это своеобразный "кухонный кабинет", существующий десятилетиями, действует как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия", — отмечает Axios.

Издание отмечает, что только эти люди оказывают влияние на решения, которые принимает президент Байден.

Напомним, после дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.

Впоследствии Байден признал, что его выступление во время дебатов с Трампом было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.

Джо Байден
США
выборы
президент

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