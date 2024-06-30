Байден может сняться с президентской гонки в США

Стало известно, при каких условиях Байден снимет кандидатуру с выборов президента США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выйдет из президентской гонки. Это произойдет, если соответствующее решение будет принято его ближайшими родственниками и друзьями.
Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники из окружения действующего президента США.
Байден может снять кандидатуру
Супруга Байдена Джилл, его младшая сестра Валери Байден и 85-летний Тед Кауфман, старый друг и постоянный советник президента, а также небольшая группа советников Белого дома являются единственными людьми, которые могут повлиять на решение президента.
"Это своеобразный "кухонный кабинет", существующий десятилетиями, действует как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия", — отмечает Axios.
Издание отмечает, что только эти люди оказывают влияние на решения, которые принимает президент Байден.
Напомним, после дебатов в Соединенных Штатах Америки между лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом заговорили о возможности замены одного из них другим. Речь идет о Джо Байдене.
Впоследствии Байден признал, что его выступление во время дебатов с Трампом было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.
Читайте Новини.LIVE!