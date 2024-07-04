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Байден прокомментировал возможность снятия своей кандидатуры с выборов президента

4 июля 2024 02:59
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Инна Буряк
редактор
Президентские выборы в США — снимет ли Джо Байден кандидатуру
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не снимет свою кандидатуру на пост главы государства. Также он заверил ведущих демократов на Капитолийском холме, что готов к переизбранию.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 4 июля.

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Так, в разговоре с сотрудниками своей избирательной кампании Байден заверил, что не намерен уходить.

"Я баллотируюсь", — заявил американский президент.

Также он добавил, что продолжает быть главой Демократической партии, и его никто не вытесняет.

Байден вскоре встретится с губернаторами-демократами, чтобы убедить их в готовности быть лидером партии.

В ответ на вопрос, рассматривает ли президент вероятность снятия своей кандидатуры, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила в обратном.

Что говорят об отставке Байдена демократы

В свою очередь, как передает Bloomberg, ведущий финансовый донор Демократической партии США Чарльз Майерс заявил, что у Байдена есть до пяти дней, чтобы окончательно решить по поводу своего дальнейшего участия в президентских выборах.

"Гонки коренным образом изменились вечером четверга. Я думаю, что в ближайшие четыре-пять дней мы узнаем, участвует ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели, чтобы принять решение", — отметил Майерс.

Он добавил, что ожидает, что ведущие политики-демократы будут призывать Байдена разрешить другим кандидатам от партии баллотироваться в президенты.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, что дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом сыграли не на руку последнему. В то же время сам Байден признал, что его выступление во время дебатов было достаточно слабым. Однако американский лидер уверен, что точно знает, как выполнять свою работу на этом высоком посту.

Также после провальных дебатов некоторые соратники Байдена разочаровались в нем. Из-за неудачного выступления американского лидера акции Trump Media & Technology Group на торгах 28 июня выросли почти на 13%.

Добавим, что более половины избирателей-респондентов в США считают, что Байдена нужно заменить как кандидата от Демократической партии. В свою очередь нынешний глава США заверил, что выйдет из президентской гонки, если соответствующее решение примут его ближайшие родственники и друзья.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп президент Демократическая партия

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