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Трамп обратился к Байдену с неожиданным предложением — что ему нужно

13 июля 2024 14:05
Дмитрий Галушка - Редактор
Трамп предлагает Байдену пройти тест на умственные способности
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил своему сопернику, действующему главе государства Джо Байдену, вместе пройти тестирование на умственные способности.

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social в субботу, 13 июля.

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"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде и сделаем это во благо страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп заявил, что теперь все кандидаты в президенты США должны обязательно пройти когнитивный тест на способности, независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вложил немалую денежную сумму в малоизвестную группу America PAC. По предварительной информации она занимается предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего глава венгерского правительства сообщил "хорошие" новости по Украине.

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