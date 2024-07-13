Трамп предлагает Байдену пройти тест на умственные способности

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил своему сопернику, действующему главе государства Джо Байдену, вместе пройти тестирование на умственные способности.

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Трамп пригласил Байдена на умственный тест

"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде и сделаем это во благо страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп заявил, что теперь все кандидаты в президенты США должны обязательно пройти когнитивный тест на способности, независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вложил немалую денежную сумму в малоизвестную группу America PAC. По предварительной информации она занимается предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, после чего глава венгерского правительства сообщил "хорошие" новости по Украине.