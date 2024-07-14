Неизвестные стреляли в экс-президента США Дональда Трампа

В Дональда Трампа стреляли

Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании вечером в субботу, 13 июля, раздались выстрелы. Неизвестные стреляли в бывшего президента США.

Об этом сообщило издание Sky News.

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"Сотрудники службы безопасности вывели бывшего президента со сцены. Трамп, похоже, упал на землю во время произнесения речи. Его быстро оцепила вооруженная охрана, и он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели из сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия", — говорится в сообщении.

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