Замах на Дональда Трампа 13 липня — оприлюднено заяву

Дональд Трамп оприлюднив несподівану заяву після замаху на його життя
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив коротку заяву після інциденту зі стріляниною на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія. Він наголосив, що ніколи не здасться.
Про це розповідає CNN.
Заява Дональда Трампа
Дональд Трамп оприлюднив листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок замаху
"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!", — написав він.
Лист був підписаний його підписом.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.
Крім того, Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.
Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.
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