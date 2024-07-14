Замах на Дональда Трампа 13 липня — оприлюднено заяву

Дональд Трамп під час замаху. Фото: Reuters

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив коротку заяву після інциденту зі стріляниною на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія. Він наголосив, що ніколи не здасться.

Про це розповідає CNN.

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Заява Дональда Трампа

Дональд Трамп оприлюднив листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок замаху

"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!", — написав він.

Лист був підписаний його підписом.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Крім того, Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.