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Зеленський прокоментував замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа

14 липня 2024 08:06
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Замах на Трампа — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Х.

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Реакція Зеленського на замах. Фото: скриншот

Реакція Зеленського на замах

"Я вражений інформацією про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсільванії. Таке насильство не має виправдання й місця у світі. Ніколи не повинно переважати насильство", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що його потішила інформація, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. Він побажав кандидату у президенти США якнайшвидшого одужання. Глава держава також висловив співчуття близьким Трампа та учасникам мітингу.

"Я бажаю сил усім, хто переживає жах від цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.

Володимир Зеленський США вибори Дональд Трамп Україна замах президент

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