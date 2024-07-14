Замах на Трампа — Зеленський відреагував

Зеленський прокоментував замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа
Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Х.
Реакція Зеленського на замах
"Я вражений інформацією про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсільванії. Таке насильство не має виправдання й місця у світі. Ніколи не повинно переважати насильство", — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що його потішила інформація, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. Він побажав кандидату у президенти США якнайшвидшого одужання. Глава держава також висловив співчуття близьким Трампа та учасникам мітингу.
"Я бажаю сил усім, хто переживає жах від цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою", — зазначив Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.
Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.
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