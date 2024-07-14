Напад на Трампа — Байден мав розмову з експрезидентом США після нападу

Президент США Джо Байден. Фото: AP

На експрезидента США Дональда Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсильванія. Білий дім повідомив, що Президент Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.

Про це повідомило видання АР у неділю, 14 липня.

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Байден розмовляв із Трампом після нападу

Під час виступу Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали постріли. Стрілянина розслідується як спроба вбивства колишнього президента США і ймовірного кандидата від Республіканської партії.

АР зазначає, що представники кампанії Трампа казали, що він почувається "добре" після того, як його вигнали зі сцени. Наразі він знаходиться на огляді в місцевому медичному закладі.

У Білому домі повідомили про те, що Президент США Джо Байден розмовляв із Дональдом Трампом ввечері 13 липня.

"Більше подробиць під час дзвінка не було надано", — йдеться в повідомленні.

Байден повертається до Вашингтона раніше, ніж планував. У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Ми писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.

Раніше ми повідомляли про те, як Байден відреагував на цю ситуацію. Він заявив, що в Америці немає місця насиллю.