Нападение на Трампа — Байден беседовал с экспрезидентом США после нападения

Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца
На экспрезидента США Дональда Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. Белый дом сообщил, что Президент Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.
Об этом сообщило издание АР в воскресенье, 14 июля.
Байден разговаривал с Трампом после нападения
Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы. Стрельба расследуется как попытка убийства бывшего президента США и предполагаемого кандидата от Республиканской партии.
АР отмечает, что представители кампании Трампа говорили, что он чувствует себя "хорошо" после того, как его выгнали со сцены. В настоящее время он находится на осмотре в местном медицинском заведении.
В Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден разговаривал с Дональдом Трампом вечером 13 июля.
"Больше подробностей во время звонка не было предоставлено" , - говорится в сообщении.
Байден возвращается в Вашингтон раньше, чем планировал. В воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.
Мы писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.
Ранее мы сообщали о том, как Байден отреагировал на ситуацию. Он заявил, что в Америке нет места насилию.
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