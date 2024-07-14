Нападение на Трампа — Байден беседовал с экспрезидентом США после нападения

Президент США Джо Байден. Фото: AP

На экспрезидента США Дональда Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. Белый дом сообщил, что Президент Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Об этом сообщило издание АР в воскресенье, 14 июля.

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Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы. Стрельба расследуется как попытка убийства бывшего президента США и предполагаемого кандидата от Республиканской партии.

АР отмечает, что представители кампании Трампа говорили, что он чувствует себя "хорошо" после того, как его выгнали со сцены. В настоящее время он находится на осмотре в местном медицинском заведении.

В Белом доме сообщили о том, что президент США Джо Байден разговаривал с Дональдом Трампом вечером 13 июля.

"Больше подробностей во время звонка не было предоставлено" , - говорится в сообщении.

Байден возвращается в Вашингтон раньше, чем планировал. В воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.

Мы писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.

Ранее мы сообщали о том, как Байден отреагировал на ситуацию. Он заявил, что в Америке нет места насилию.