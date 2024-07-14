Джо Байден прокоментував стрілянину, під час якої міг загинути Дональд Трамп

Джо Байден. Фото: Reuters

У штаті Пенсильванія під час виступу Дональда Трампа відкрили стрілянину. Імовірно, що це був замах на вбивство експрезидента.

Інцидент вже прокоментував чинний Президент США Джо Байден.

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Байден наголосив, що в Америці немає місця насиллю.

"Мені провели брифінг з приводу стрілянини на мітингу Дональда Трампа у Пенсільванії. Я вдячний за те, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього, його сім'ю та всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо на подальшу інформацію. Джілл і я вдячні Секретній службі за те, що вони забезпечили його безпеку. В Америці немає такого насильства. Вся нація має об'єднатися у його засудженні", — йдеться в його заяві.

Нагадаємо, після стрілянини Дональд Трамп проходить обстеження в медустанові. Серйозних ушкоджень він не зазнав, однак на відео видно, що в нього закривавлене вухо. За попередніми даними, унаслідок цього замаху загинуло двоє людей.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп запропонував Джо Байдену пройти тестування на розумові здібності. На його думку, така перевірка сприятиме благу країни.