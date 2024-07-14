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Стрельба в Дональда Трампа — как отреагировал на покушение Джо Байден

14 июля 2024 04:49
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Джо Байден прокомментировал стрельбу, во время которой мог погибнуть Дональд Трамп
Джо Байден. Фото: Reuters
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В штате Пенсильвания во время выступления Дональда Трампа открыли стрельбу. Вероятно, что это было покушение на убийство экс-президента.

Инцидент уже прокомментировал действующий Президент США Джо Байден.

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Байден подчеркнул, что в Америке нет места насилию.

"Мне провели брифинг по поводу стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшую информацию. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет такого насилия. Вся нация должна объединиться в его осуждении", — говорится в его заявлении.

Напомним, после стрельбы Дональд Трамп проходит обследование в медучреждении. Серьезных повреждений он не получил, однако на видео видно, что у него окровавленное ухо. По предварительным данным, в результате этого покушения погибли два человека.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тестирование на умственные способности. По его мнению, такая проверка будет способствовать благу страны.

Джо Байден США Дональд Трамп стрельба покушение

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