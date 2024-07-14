Джо Байден прокомментировал стрельбу, во время которой мог погибнуть Дональд Трамп

Стрельба в Дональда Трампа — как отреагировал на покушение Джо Байден
В штате Пенсильвания во время выступления Дональда Трампа открыли стрельбу. Вероятно, что это было покушение на убийство экс-президента.
Инцидент уже прокомментировал действующий Президент США Джо Байден.
. @POTUS statement: pic.twitter.com/6dTjW9jtcT— Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) Июль 13, 2024
Как американский лидер отреагировал на покушение на убийство своего соперника на будующих выборах
Байден подчеркнул, что в Америке нет места насилию.
"Мне провели брифинг по поводу стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я благодарен за то, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшую информацию. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет такого насилия. Вся нация должна объединиться в его осуждении", — говорится в его заявлении.
Напомним, после стрельбы Дональд Трамп проходит обследование в медучреждении. Серьезных повреждений он не получил, однако на видео видно, что у него окровавленное ухо. По предварительным данным, в результате этого покушения погибли два человека.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп предложил Джо Байдену пройти тестирование на умственные способности. По его мнению, такая проверка будет способствовать благу страны.
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