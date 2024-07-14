Покушение на Трампа - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Об этом Зеленский написал на своей странице в X.

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Реакция Зеленского на покушение. Фото: скриншот

Реакция Зеленского на покушение

"Я поражен информацией о стрельбе у бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Такое насилие не имеет оправдания и места в мире. Никогда не должно превалировать насилие", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что его порадовала информация, что Дональд Трамп находится в безопасности. Он пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления. Глава государства также выразил соболезнования близким Трампа и митингующим.

"Я желаю сил всем, кто переживает ужас от этого события. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.