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Зеленский прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

14 июля 2024 08:06
Дмитрий Галушка - Редактор
Покушение на Трампа - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Об этом Зеленский написал на своей странице в X.

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Реакция Зеленского на покушение. Фото: скриншот

Реакция Зеленского на покушение

"Я поражен информацией о стрельбе у бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Такое насилие не имеет оправдания и места в мире. Никогда не должно превалировать насилие", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что его порадовала информация, что Дональд Трамп находится в безопасности. Он пожелал кандидату в президенты США скорейшего выздоровления. Глава государства также выразил соболезнования близким Трампа и митингующим.

"Я желаю сил всем, кто переживает ужас от этого события. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.

Владимир Зеленский США выборы Дональд Трамп Украина покушение президент

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